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Concert au Chalet avec Pourkoipa Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

vendredi 10 juillet 2026 · Place du Jardin Public · Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Pourkoipa Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place du Jardin Public
Adresse
Le Chalet
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Pourkoipa

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? On attend avec impatience le groupe Pourkoipa qui vous fera qui vous fera chanter et, pourquoi pas, danser au son des plus grands classiques de la pop rock ! Pensez à réserver une table !   .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 

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English : Concert au Chalet avec Pourkoipa

L’événement Concert au Chalet avec Pourkoipa Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves

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