Bayeux

Concert au Conquérant

40 rue de Nesmond Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Concert live pop plein d’énergie avec Gaston & Agathe dans une ambiance chaleureuse et festive au cœur de Bayeux.

Une soirée conviviale pour profiter de la musique en live, partager un verre et découvrir l’esprit du Conquérant.

Entrée gratuite.

Concert live pop plein d’énergie avec Gaston & Agathe dans une ambiance chaleureuse et festive au cœur de Bayeux.

Une soirée conviviale pour profiter de la musique en live, partager un verre et découvrir l’esprit du Conquérant.

Entrée gratuite. .

40 rue de Nesmond Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 36 02 publeconquerant@gmail.com

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English : Concert au Conquérant

High-energy live pop concert with Gaston & Agathe in a warm, festive atmosphere in the heart of Bayeux.

A convivial evening to enjoy live music, share a drink and discover the spirit of the Conqueror.

Free admission.

L’événement Concert au Conquérant Bayeux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom