Terrasses animées Espace Saint-Jean Bayeux

Bayeux

Terrasses animées

Espace Saint-Jean 22 rue des Anciens Chênes Gaulois Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée musicale

La soirée débutera avec de jeunes talents Bayeusains puis suivront des démonstrations de dans avec l’école LJ Danse de Bayeux

Soirée musicale

La soirée débutera avec de jeunes talents Bayeusains puis suivront des démonstrations de dans avec l’école LJ Danse de Bayeux .

Espace Saint-Jean 22 rue des Anciens Chênes Gaulois Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 53 01 espacesaintjean@mairie-bayeux.fr

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English : Terrasses animées

Musical evening

The evening will begin with young Bayeusain talent, followed by dance demonstrations with the LJ Danse school in Bayeux.

L’événement Terrasses animées Bayeux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bayeux Intercom