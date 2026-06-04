Terrasses animées Espace Saint-Jean Bayeux
Terrasses animées Espace Saint-Jean Bayeux vendredi 3 juillet 2026.
Bayeux
Terrasses animées
Espace Saint-Jean 22 rue des Anciens Chênes Gaulois Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée musicale
La soirée débutera avec de jeunes talents Bayeusains puis suivront des démonstrations de dans avec l’école LJ Danse de Bayeux
Soirée musicale
La soirée débutera avec de jeunes talents Bayeusains puis suivront des démonstrations de dans avec l’école LJ Danse de Bayeux .
Espace Saint-Jean 22 rue des Anciens Chênes Gaulois Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 53 01 espacesaintjean@mairie-bayeux.fr
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English : Terrasses animées
Musical evening
The evening will begin with young Bayeusain talent, followed by dance demonstrations with the LJ Danse school in Bayeux.
L’événement Terrasses animées Bayeux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bayeux Intercom
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