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Terrasses animées Espace Saint-Jean Bayeux

Terrasses animées Espace Saint-Jean Bayeux

Terrasses animées Espace Saint-Jean Bayeux vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Espace Saint-Jean

Adresse : 22 rue des Anciens Chênes Gaulois

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bayeux

Terrasses animées

Espace Saint-Jean 22 rue des Anciens Chênes Gaulois Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée musicale
La soirée débutera avec de jeunes talents Bayeusains puis suivront des démonstrations de dans avec l’école LJ Danse de Bayeux
Soirée musicale
La soirée débutera avec de jeunes talents Bayeusains puis suivront des démonstrations de dans avec l’école LJ Danse de Bayeux   .

Espace Saint-Jean 22 rue des Anciens Chênes Gaulois Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 53 01  espacesaintjean@mairie-bayeux.fr

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English : Terrasses animées

Musical evening
The evening will begin with young Bayeusain talent, followed by dance demonstrations with the LJ Danse school in Bayeux.

L’événement Terrasses animées Bayeux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bayeux Intercom

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