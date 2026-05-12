Médiévales de Bayeux Bayeux
Médiévales de Bayeux Bayeux vendredi 3 juillet 2026.
Bayeux
Médiévales de Bayeux
Centre ville de Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
39e édition. Place aux Médiévales de Bayeux sous le thème de l’air à travers parades, spectacles, jeux, grand marché et conférences.
39e édition. Place aux Médiévales de Bayeux sous le thème de l’air à travers parades, spectacles, jeux, grand marché et conférences. .
Centre ville de Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 03 30 actionculturelle@mairie-bayeux.fr
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English : Médiévales de Bayeux
39th edition. The Médiévales de Bayeux will be held under the theme of air, with parades, shows, games, a large market and conferences.
L’événement Médiévales de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayeux Intercom
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