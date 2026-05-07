Regard Nouveau Rue du Marché Bayeux

Bayeux

Regard Nouveau

Rue du Marché Espace Saint-Patrice Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Le Club Kiwanis de Bayeux organise l’exposition Regard Nouveau du 30 juin au 4 juillet 2026 à l’Espace Saint-Patrice. Cinq artistes présentent des œuvres colorées et dynamiques. Les ventes aideront au financement d’un chien d’assistance pour un enfant handicapé.

Du 30 juin au 4 juillet 2026, l’exposition Regard Nouveau réunit cinq artistes à l’Espace Saint-Patrice de Bayeux. Peintures vibrantes, univers colorés et créativité sont au rendez-vous au profit de l’achat d’un chien d’assistance pour un enfant. .

Rue du Marché Espace Saint-Patrice Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 73 22 37 87 KIWANISBAYEUX@GMAIL.COM

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English : Regard Nouveau

The Kiwanis Club of Bayeux is organising the Regard Nouveau exhibition from 30 June to 4 July 2026 at the Espace Saint-Patrice. Five artists are presenting colourful and dynamic works. Sales will help to fund an assistance dog for a disabled child.

L’événement Regard Nouveau Bayeux a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bayeux Intercom