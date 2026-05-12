Jeu de piste au MAHB Le code perdu Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Bayeux

Jeu de piste au MAHB Le code perdu

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04

L’équipe du musée a perdu le code du coffre à archives du MAHB. Explore les différentes salles et observe bien les animaux présents dans les collections, ils te donneront des indices pour retrouver le code perdu et ouvrir le coffre.

L’équipe du musée a perdu le code du coffre à archives du MAHB. Explore les différentes salles et observe bien les animaux présents dans les collections, ils te donneront des indices pour retrouver le code perdu et ouvrir le coffre. .

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

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English : Jeu de piste au MAHB Le code perdu

The museum team has lost the code to the MAHB’s archive safe. Explore the different rooms and look closely at the animals in the collections. They’ll give you clues to help you find the lost code and open the safe.

L’événement Jeu de piste au MAHB Le code perdu Bayeux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bayeux Intercom