Journée internationale du Papillon au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Bayeux

Journée internationale du Papillon au MAHB

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue de Bienvenu Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-01 11:15:00

Date(s) :

2026-07-01

A l’occasion de la journée internationale du Papillon, la mascotte petite enfance du musée Marion le Papillon invite les enfants à découvrir tous ses amis les animaux lors d’une chasse aux doudous.

A l’occasion de la journée internationale du Papillon, la mascotte petite enfance du musée Marion le Papillon invite les enfants à découvrir tous ses amis les animaux lors d’une chasse aux doudous. .

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue de Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 rea-mahb@mairie-bayeux.fr

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English : Journée internationale du Papillon au MAHB

To mark International Butterfly Day, the museum’s early childhood mascot Marion the Butterfly is inviting children to discover all his animal friends on a soft toy hunt.

L’événement Journée internationale du Papillon au MAHB Bayeux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom