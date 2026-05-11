Journée internationale du Papillon au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux
Journée internationale du Papillon au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux mercredi 1 juillet 2026.
Bayeux
Journée internationale du Papillon au MAHB
Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue de Bienvenu Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:15:00
Date(s) :
2026-07-01
A l’occasion de la journée internationale du Papillon, la mascotte petite enfance du musée Marion le Papillon invite les enfants à découvrir tous ses amis les animaux lors d’une chasse aux doudous.
A l’occasion de la journée internationale du Papillon, la mascotte petite enfance du musée Marion le Papillon invite les enfants à découvrir tous ses amis les animaux lors d’une chasse aux doudous. .
Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue de Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 rea-mahb@mairie-bayeux.fr
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English : Journée internationale du Papillon au MAHB
To mark International Butterfly Day, the museum’s early childhood mascot Marion the Butterfly is inviting children to discover all his animal friends on a soft toy hunt.
L’événement Journée internationale du Papillon au MAHB Bayeux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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