Concert au Marché des Jacobins Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges
Concert au Marché des Jacobins Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges vendredi 20 novembre 2026.
Limoges
Concert au Marché des Jacobins Festival Éclats d’Émail 2026
16 Rue des Sœurs de la Rivière Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 22:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-27
Concert gratuit sous la halle animée du Marché des Jacobins qui s’est imposé comme l’une des nouvelles adresses incontournables de Limoges. Il était donc naturel pour le Festival Éclats d’Émail Jazz Edition de s’y associer.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Informations à venir! .
16 Rue des Sœurs de la Rivière Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Concert au Marché des Jacobins Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Concert au Marché des Jacobins Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole
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