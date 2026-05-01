Concert au milieu des alambics chez Home Distillers Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac
Concert au milieu des alambics chez Home Distillers Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac samedi 16 mai 2026.
Polignac
Concert au milieu des alambics chez Home Distillers
Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Home Distillers (artisans distillateurs de whiskies, liqueurs de verveine, rhums et autres spiritueux) vous invitent à un concert étonnant, dans un cadre atypique au milieu de leurs alambics pour écouter de la musique festive de l’Est. Sur réservation.
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Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 05 90 91 contact@homedistillers.fr
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English :
Home Distillers (artisan distillers of whiskies, vervain liqueurs, rums and other spirits) invite you to an astonishing concert, in an atypical setting amidst their stills, to listen to festive music from the East. Reservations required.
L’événement Concert au milieu des alambics chez Home Distillers Polignac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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