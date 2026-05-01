CONCERT AU MOULIN LE ONE MAN GROUPE Auxillac La Canourgue

La Canourgue

CONCERT AU MOULIN LE ONE MAN GROUPE

Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

LE ONE MAN GROUPE chante BRASSENS au Moulin d’Auxillac le vendredi 15 mai à partie de 19h ! Christian au chant/guitare et Jean Marie à l’accordéon vous feront écouter et chanter la musique de Brassens.

Participation au chapeau.

Repas sur place possible sur réservation après le concert.

Réservations et informations au 07 60 23 85 14.

LE ONE MAN GROUPE chante BRASSENS au Moulin d’Auxillac le vendredi 15 mai à partie de 19h ! Christian au chant/guitare et Jean Marie à l’accordéon vous feront écouter et chanter la musique de Brassens.

Participation au chapeau.

Repas sur place possible sur réservation après le concert.

Réservations et informations au 07 60 23 85 14. .

Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14

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English :

LE ONE MAN GROUPE sings BRASSENS at the Moulin d’Auxillac on Friday May 15th from 7pm! Christian on vocals/guitar and Jean Marie on accordion will make you listen to and sing the music of Brassens.

Participation by hat.

Meals available on reservation after the concert.

Reservations and information on 07 60 23 85 14.

L’événement CONCERT AU MOULIN LE ONE MAN GROUPE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn