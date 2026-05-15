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Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Musée des impressionnismes Giverny

Adresse : 99 Rue Claude Monet

Ville : Giverny

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny Dimanche 5 juillet, 16h00

Venez assister à un concert exceptionnel donné par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen dans l’auditorium du musée des impressionnismes Giverny !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny


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