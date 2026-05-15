Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny
Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny dimanche 5 juillet 2026.
Concert au musée : « Échos d’Opéra » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny Dimanche 5 juillet, 16h00
Venez assister à un concert exceptionnel donné par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen dans l’auditorium du musée des impressionnismes Giverny !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00
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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny
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