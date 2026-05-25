Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah Pic du Midi Barèges
Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah Pic du Midi Barèges samedi 25 juillet 2026.
Barèges
Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah
Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
De sa victoire à Roland Garros à ses plus grands succès musicaux, Yannick Noah n’a jamais cessé de rassembler, faire vibrer et transmettre une énergie unique. En 2019, Yannick Noah sort un nouvel album Bonheur Indo dont le titre Viens est écrit par des hauts pyrénéens bien connu, le groupe Boulevard des Airs. Nul doute que cet artiste qui a marqué toute une génération ambiancera le sommet.
Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30.
Votre billet Concert au sommet comprend
Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique.
Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire).
La visite/découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…).
La première partie et le concert.
Le retour à La Mongie vers 22h30.
À votre disposition au sommet boissons et restauration rapide.
Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .
Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From his victory at Roland Garros to his greatest musical successes, Yannick Noah has never ceased to rally, thrill and transmit a unique energy. In 2019, Yannick Noah will be releasing a new album, Bonheur Indo, whose title Viens was written by the well-known Pyrenean band Boulevard des Airs. There’s no doubt that this artist, who has left his mark on an entire generation, will be bringing the house down.
L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah Barèges a été mis à jour le 2026-05-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Barèges (Hautes-Pyrénées)
- Temps d’animation dans le cadre Festival national Les nuits des forêts Le Lienz Barèges 13 juin 2026
- Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges 13 juin 2026
- GFNY Lourdes/Tourmalet BAREGES Barèges 14 juin 2026
- Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges 20 juin 2026
- Les concerts du mercredi Riccardo Garcia ANNULÉ Cinéma Le Refuge Barèges 24 juin 2026