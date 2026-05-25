Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah Pic du Midi Barèges

Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

De sa victoire à Roland Garros à ses plus grands succès musicaux, Yannick Noah n’a jamais cessé de rassembler, faire vibrer et transmettre une énergie unique. En 2019, Yannick Noah sort un nouvel album Bonheur Indo dont le titre Viens est écrit par des hauts pyrénéens bien connu, le groupe Boulevard des Airs. Nul doute que cet artiste qui a marqué toute une génération ambiancera le sommet.

Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30.

Votre billet Concert au sommet comprend

Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique.

Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire).

La visite/découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…).

La première partie et le concert.

Le retour à La Mongie vers 22h30.

À votre disposition au sommet boissons et restauration rapide.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .

Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

From his victory at Roland Garros to his greatest musical successes, Yannick Noah has never ceased to rally, thrill and transmit a unique energy. In 2019, Yannick Noah will be releasing a new album, Bonheur Indo, whose title Viens was written by the well-known Pyrenean band Boulevard des Airs. There’s no doubt that this artist, who has left his mark on an entire generation, will be bringing the house down.

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Yannick Noah Barèges a été mis à jour le 2026-05-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65