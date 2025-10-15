CONCERT AU THÉÂTRE Thuir
CONCERT AU THÉÂTRE Thuir dimanche 3 mai 2026.
Thuir
CONCERT AU THÉÂTRE
BOULEVARD VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Un très beau concert de chorales vous attend au théâtre des Aspres de Thuir.
Nous vous donnons rendez-vous le 3 mai à 17h.
Venez nombreux!…
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BOULEVARD VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
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English :
A wonderful choral concert awaits you at Thuir’s Théâtre des Aspres.
We look forward to seeing you on May 3 at 5pm.
We look forward to seeing you there!
L’événement CONCERT AU THÉÂTRE Thuir a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI ASPRES-THUIR