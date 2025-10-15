Thuir

CONCERT AU THÉÂTRE

BOULEVARD VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Un très beau concert de chorales vous attend au théâtre des Aspres de Thuir.

Nous vous donnons rendez-vous le 3 mai à 17h.

Venez nombreux!…

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BOULEVARD VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

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English :

A wonderful choral concert awaits you at Thuir’s Théâtre des Aspres.

We look forward to seeing you on May 3 at 5pm.

We look forward to seeing you there!

L’événement CONCERT AU THÉÂTRE Thuir a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI ASPRES-THUIR