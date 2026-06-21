Concert audition des élèves Pôle culturel Jean Chaudeurge Flers
Concert audition des élèves Pôle culturel Jean Chaudeurge Flers mercredi 24 juin 2026.
Flers
Concert audition des élèves
Pôle culturel Jean Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00
Date(s) :
2026-06-24
La restitution devant public est un rendez-vous indispensable à l’apprentissage de la pratique instrumentale.
Les élèves du Conservatoire de musique de Flers Agglo et leurs professeurs présenteront leur travail depuis le début de cette année scolaire.
N’hésitez pas à venir encourager ces jeunes musiciens ! .
Pôle culturel Jean Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
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English : Concert audition des élèves
L’événement Concert audition des élèves Flers a été mis à jour le 2026-06-17 par Flers agglo
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