Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
vendredi 26 mars 2027 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse
Informations pratiques
Concert Vendredi 26 mars 2027, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00
RÉSERVATION : à partir du 16 mars 2027, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)
Jean-Guy Olive, direction
L’Harmonie A, avec environ 60 élèves du 3ᵉ cycle, l’Harmonie A est un ensemble d’un niveau avancé, exigeant deux heures de répétition hebdomadaire. Elle aborde un répertoire ambitieux, comprenant :
des transcriptions symphoniques majeures (Schéhérazade, Symphonie fantastique), des œuvres originales (Les Voyages de Gulliver, Big Apple, Poème Alpestre) et des compositions d’auteurs contemporains (Aulio, Cesarini, De Meij)
L’ensemble se produit deux fois par an et accompagne ponctuellement des solistes.
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Harmonie A du Conservatoire
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- LE CHANT DE LA MER CINE SOUS LES ETOILES Impasse Abbé Salvat Toulouse 16 juillet 2026
- OPEN AIR TOULOUSE XXL AU DESSUS DU PÉRIPH Toulouse 17 juillet 2026
- P’tits Artistes 6-12 ans : Mémoire d’éléphant (création d’un jeu memory), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026
- Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 2/4), Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026
- Visite guidée « L’art roman, il y a 1000 ans déjà… », Musée des Augustins, Toulouse 17 juillet 2026