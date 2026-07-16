Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Concert Vendredi 26 mars 2027, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:00:00+01:00 – 2027-03-26T21:30:00+01:00

RÉSERVATION : à partir du 16 mars 2027, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Jean-Guy Olive, direction

L’Harmonie A, avec environ 60 élèves du 3ᵉ cycle, l’Harmonie A est un ensemble d’un niveau avancé, exigeant deux heures de répétition hebdomadaire. Elle aborde un répertoire ambitieux, comprenant :

des transcriptions symphoniques majeures (Schéhérazade, Symphonie fantastique), des œuvres originales (Les Voyages de Gulliver, Big Apple, Poème Alpestre) et des compositions d’auteurs contemporains (Aulio, Cesarini, De Meij)

L’ensemble se produit deux fois par an et accompagne ponctuellement des solistes.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

Harmonie A du Conservatoire