Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
mercredi 31 mars 2027 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse
Informations pratiques
Concert Mercredi 31 mars 2027, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00
Fin : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : à partir du 19 mars 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)
Jean-Guy Olive, direction
L’Orchestre Symphonique B, véritable passerelle entre la pratique collective et le répertoire symphonique complet, l’Orchestre B accueille les élèves en fin de 2ᵉ cycle et début de 3ᵉ cycle.
Ils y abordent des œuvres dans leur version originale, apprennent à maîtriser une écriture orchestrale plus dense et se produisent lors d’une représentation annuelle, marqueur fort de leur progression.
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Orchestre Symphonique B du Conservatoire
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