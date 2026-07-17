Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Concert Mercredi 31 mars 2027, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00

Fin : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : à partir du 19 mars 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Jean-Guy Olive, direction

L’Orchestre Symphonique B, véritable passerelle entre la pratique collective et le répertoire symphonique complet, l’Orchestre B accueille les élèves en fin de 2ᵉ cycle et début de 3ᵉ cycle.

Ils y abordent des œuvres dans leur version originale, apprennent à maîtriser une écriture orchestrale plus dense et se produisent lors d’une représentation annuelle, marqueur fort de leur progression.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

Orchestre Symphonique B du Conservatoire