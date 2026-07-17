Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
mardi 11 mai 2027 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse
Informations pratiques
Concert Mardi 11 mai 2027, 20h15 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-11T20:15:00+02:00 – 2027-05-11T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-11T20:15:00+02:00 – 2027-05-11T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : à partir du 30 avril 2027, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)
Ce département Play Music propose des actions d’éducation artistiques et culturelles menées par des professeurs du Conservatoire en temps scolaire (pour les écoles élémentaires), périscolaire et extrascolaire à destination de tout public.
Play Music est décliné en 4 variations.
La Variation V#4, dans un orchestre amateur, s’adresse à tous les musiciens amateurs autonomes dès 11 ans, à partir de quatre ans de pratique instrumentale (fin de 1er cycle minimum), quel que soit l’instrument. Ces orchestres peuvent se produire sur les scènes du Conservatoire et hors les murs. La variation V#4 s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer leur instrument au sein d’un orchestre (symphonique mais pas forcément) au répertoire varié et à l’esprit convivial.
Plus d’informations sur le dispositif Play Music :https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}, {« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Play music Variation 4
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