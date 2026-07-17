Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
mercredi 12 mai 2027 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse
Informations pratiques
Concert Mercredi 12 mai 2027, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-12T19:00:00+02:00 – 2027-05-12T20:30:00+02:00
Fin : 2027-05-12T19:00:00+02:00 – 2027-05-12T20:30:00+02:00
RÉSERVATION : à partir du 03 Mai, 12H
Concert Play Music des Elèves de la Variation 3.
La Variation #3 (dans mon premier orchestre) permet aux élèves, sur la base du volontariat et de la motivation d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre : vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du Conservatoire) par le biais d’une formation musicale collective et ludique.
Plus d’informations sur le dispositif :https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Play music V#3
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