Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Concert Mercredi 12 mai 2027, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T19:00:00+02:00 – 2027-05-12T20:30:00+02:00

Fin : 2027-05-12T19:00:00+02:00 – 2027-05-12T20:30:00+02:00

RÉSERVATION : à partir du 03 Mai, 12H

Concert Play Music des Elèves de la Variation 3.

La Variation #3 (dans mon premier orchestre) permet aux élèves, sur la base du volontariat et de la motivation d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre : vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du Conservatoire) par le biais d’une formation musicale collective et ludique.

Plus d’informations sur le dispositif :https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]

Play music V#3