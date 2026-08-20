Concert autour de la contrebasse, Lycée Saint-Vincent, Senlis
dimanche 15 novembre 2026 · Lycée Saint-Vincent · Senlis
Informations pratiques
Concert autour de la contrebasse Dimanche 15 novembre, 17h00 Lycée Saint-Vincent Oise
Tarif plein : 15€ Tarif réduit pour les étudiants et les moins de 26 ans : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00
Laissez-vous emporter par la musique dans le cadre enchanteur du Réfectoire des Pères de l’ancienne Abbaye St Vincent…
Lycée Saint-Vincent 30 Rue de Meaux, 60300 SENLIS Senlis 60300 Centre-ville Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://association-orpheemusique.fr »}]
La jeune et talentueuse Julide San saura vous enchanter avec cet instrument envoûtant…
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