Concert aux arènes PLAISANCE Plaisance
vendredi 31 juillet 2026 · PLAISANCE · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Concert aux arènes
PLAISANCE Arènes Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Grand festival de concerts gratuits aux arènes de Plaisance du Gers !
Préparez-vous à une grande nuit festive et musicale sous les étoiles ! Le vendredi 31 juillet, les magnifiques arènes de Plaisance du Gers s’enflamment de 19h00 à 3h00 du matin pour une soirée de concerts 100 % gratuits organisée par Lous Esbouhats.
Dans le cadre unique et chaleureux des arènes, venez vibrer au son d’une programmation éclectique et survoltamée qui fera danser toutes les générations
Les Fantaskes
Isis
Rumba de Calle
Katres
Une ambiance estivale incomparable vous attend pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
Côté table et rafraîchissements régalez-vous sur place !
Pour accompagner la musique et recharger vos batteries tout au long de la soirée, un bel espace gourmand vous accueille au cœur des arènes
Un service de bar pour vous rafraîchir en toute convivialité
Une offre de tapas savoureux à partager entre amis
Des plateaux repas complets
De délicieux magrets grillés cuits à la perfection
De généreuses frites maison croustillantes
Organisateur Lous Esbouhats Plaisance
.
PLAISANCE Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 45 98 81 15 blebranchu@wanadoo.fr
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English :
A major festival of free concerts at the Plaisance du Gers Amphitheater!
Get ready for a night of celebration and music under the stars! On Friday, July 31, the magnificent Plaisance du Gers Amphitheater will come alive from 7:00 p.m. to 3:00 a.m. for an evening of 100% free concerts organized by Lous Esbouhats.
In the unique and welcoming setting of the arena, come and groove to an eclectic and high-energy lineup that will get people of all ages dancing:
Les Fantaskes
Isis
Rumba de Calle
Katres
An incomparable summer atmosphere awaits you—come party until the end of the night!
Food and refreshments: treat yourself right there!
To complement the music and keep your energy up all evening, a lovely dining area welcomes you in the heart of the arena:
A bar service to quench your thirst in a friendly atmosphere
A selection of tasty tapas to share with friends
Complete meal platters
Delicious grilled duck breasts cooked to perfection
Generous portions of crispy homemade fries
Organizer: Lous Esbouhats Plaisance
L’événement Concert aux arènes Plaisance a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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