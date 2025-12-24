Concert aux Docks SHANNON WRIGHT + Inflatable Dead Horse, Cahors

Concert aux Docks SHANNON WRIGHT + Inflatable Dead Horse

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 21 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Shannon Wright, autrice compositrice, multi instrumentiste et interprète américaine, livre ce 7 février 2025 son onzième album, Reservoir of Love

Shannon Wright, autrice compositrice, multi instrumentiste et interprète américaine, livre ce 7 février 2025 son onzième album, Reservoir of Love. Il embrasse, en un geste ample et néanmoins direct, fourmillant et retenu en la poignée de huit chansons éclairs, l’essence de son art. Depuis plus de 25 ans et son premier disque en solo (Flightsafety, 1999), elle creuse le sillon de chansons où l’intensité s’incarne tantôt en brasiers rock électriques, tantôt en ballades déchirantes et les mélodies, toujours renversantes, s’y parent de choeurs et cordes, du son chaud d’un Wurlitzer, d’une guitare et un piano joués de manière unique. Hanté par la maladie et le deuil, réalisé dans la solitude, ce disque s’avère empli d’énergie, débordant de lumière et d’amour. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

