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Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges

samedi 21 novembre 2026 · Limoges

Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
10 Rue du Temple
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026

10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 22:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-21 2026-11-28

Depuis deux ans, le Jazz Club officiel du Festival a pris ses quartiers au Bar Les LimogÉs.
Situé en plein cœur de la ville, ouvert à toutes et à tous et à toutes les musiques, ce lieu est bien plus qu’un simple bar-concert il est devenu un véritable lieu de vie et de rencontres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations à venir   .

10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46  contact@eclatsdemail.com

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English : Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole

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