Informations pratiques

Limoges

Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026

10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 22:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-28

Depuis deux ans, le Jazz Club officiel du Festival a pris ses quartiers au Bar Les LimogÉs.

Situé en plein cœur de la ville, ouvert à toutes et à tous et à toutes les musiques, ce lieu est bien plus qu’un simple bar-concert il est devenu un véritable lieu de vie et de rencontres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Plus d’informations à venir .

10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole