Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges
samedi 21 novembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026
10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 22:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-28
Depuis deux ans, le Jazz Club officiel du Festival a pris ses quartiers au Bar Les LimogÉs.
Situé en plein cœur de la ville, ouvert à toutes et à tous et à toutes les musiques, ce lieu est bien plus qu’un simple bar-concert il est devenu un véritable lieu de vie et de rencontres.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations à venir .
10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Concert aux Limogés Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026