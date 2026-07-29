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Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants Frac-Artothèque Limoges

mercredi 19 août 2026 · Frac-Artothèque · Limoges

Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants Frac-Artothèque Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Frac-Artothèque
Adresse
17 bis rue Charles Michels
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants

Frac-Artothèque 17 bis rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Bébés, venez avec vos doudous et vos parents passer une matinée au Frac-Arto ! En poussette ou en chaussons, partez à la découverte de l’exposition Sans Contrefaçon — Anatomie d’un vêtement.

Lors d’une visite ludique et pleine de sensations, vous pourrez ramper, balbutier, observer, écouter des histoires et vous amuser autour des œuvres avec une médiatrice.
Et pour continuer l’aventure, un coin lecture et des mini-ateliers vous attendent !   .

Frac-Artothèque 17 bis rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants

L’événement Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin

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