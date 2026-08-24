Concert Avec Burning Jane Plancher Des vaches Agen
samedi 31 octobre 2026 · Plancher Des vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Concert Avec Burning Jane
Plancher Des vaches 9 rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:45:00
fin : 2026-10-31 00:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Halloween avec Burning Jane !
On vous sert du Rock avec une voix qui claque, des riffs puissants, une énergie brute et une présence scénique qui envoie du lourd Burning Jane est là pour faire trembler les murs !
Halloween avec Burning Jane !
On vous sert du Rock avec une voix qui claque, des riffs puissants, une énergie brute et une présence scénique qui envoie du lourd Burning Jane est là pour faire trembler les murs !
Au programme
Un set enragé mêlant compos et reprises
Une chanteuse au charisme incandescent
Un show rock’n’roll sans compromis, où l’émotion se vit fort et sans filtre
Ambiance électrique, bonne vibes et décibels au rendez-vous pour cette soirée spéciale Halloween. .
Plancher Des vaches 9 rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Avec Burning Jane
Halloween with Burning Jane!
We’re serving up rock with a killer voice, powerful riffs, raw energy, and a stage presence that packs a punch: Burning Jane is here to make the walls shake!
L’événement Concert Avec Burning Jane Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Visite guidée L’art et les hommes du cimetière de Gaillard Cimetière de Gaillard Agen 10 septembre 2026
- Concert tribute Amy WhineHouse Plancher des Vaches Agen 10 septembre 2026
- JEU DE LA GAGNE Place du Pin Agen 11 septembre 2026
- Blind test concert avec DR Seb Place du Pin Agen 17 septembre 2026
- VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen 18 septembre 2026