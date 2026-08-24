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Concert Avec Burning Jane Plancher Des vaches Agen

samedi 31 octobre 2026 · Plancher Des vaches · Agen

Concert Avec Burning Jane Plancher Des vaches Agen

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Plancher Des vaches
Adresse
9 rue de la Prune
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Agen

Concert Avec Burning Jane

Plancher Des vaches 9 rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:45:00
fin : 2026-10-31 00:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Halloween avec Burning Jane !

On vous sert du Rock avec une voix qui claque, des riffs puissants, une énergie brute et une présence scénique qui envoie du lourd Burning Jane est là pour faire trembler les murs !
Halloween avec Burning Jane !

On vous sert du Rock avec une voix qui claque, des riffs puissants, une énergie brute et une présence scénique qui envoie du lourd Burning Jane est là pour faire trembler les murs !

Au programme

Un set enragé mêlant compos et reprises
Une chanteuse au charisme incandescent
Un show rock’n’roll sans compromis, où l’émotion se vit fort et sans filtre

Ambiance électrique, bonne vibes et décibels au rendez-vous pour cette soirée spéciale Halloween.   .

Plancher Des vaches 9 rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15  2cdirection@gmail.com

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English : Concert Avec Burning Jane

Halloween with Burning Jane!

We’re serving up rock with a killer voice, powerful riffs, raw energy, and a stage presence that packs a punch: Burning Jane is here to make the walls shake!

L’événement Concert Avec Burning Jane Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen

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