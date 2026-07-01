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AGENDA · Corneilla-la-Rivière

CONCERT AVEC LE GROUPE BLAX Corneilla-la-Rivière

vendredi 17 juillet 2026 · Corneilla-la-Rivière

CONCERT AVEC LE GROUPE BLAX Corneilla-la-Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue de Força Réal
Ville
66550 Corneilla-la-Rivière
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Corneilla-la-Rivière

CONCERT AVEC LE GROUPE BLAX

Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez vous amuser et danser entre amis en famille avec BLAX.
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Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25 

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English :

Come have fun and dance with friends and family at BLAX.

L’événement CONCERT AVEC LE GROUPE BLAX Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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