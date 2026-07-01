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AGENDA · Corneilla-la-Rivière

FUNK MACHINE Corneilla-la-Rivière

vendredi 24 juillet 2026 · Corneilla-la-Rivière

FUNK MACHINE Corneilla-la-Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue de Força Réal
Ville
66550 Corneilla-la-Rivière
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Corneilla-la-Rivière

FUNK MACHINE

Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Venez danser entre amis en famille avec Funk Machine.
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Rue de Força Réal Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25 

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English :

Come dance with friends and family to Funk Machine.

L’événement FUNK MACHINE Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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