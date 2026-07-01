AGENDA · Corneilla-la-Rivière
MISTER LEU Corneilla-la-Rivière
vendredi 31 juillet 2026 · Corneilla-la-Rivière
Informations pratiques
Corneilla-la-Rivière
MISTER LEU
Place de la République Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez danser entre amis en famille avec Mister Leu
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Place de la République Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25
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English :
Come dance with friends and family with Mister Leu
L’événement MISTER LEU Corneilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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