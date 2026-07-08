Concert avec l’ensemble Thalia Mulhouse
dimanche 6 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Concert avec l’ensemble Thalia
12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’ensemble Thalia, ainsi nommé en référence à la muse de la comédie, aime à mettre en scène ses concerts et à interpréter ses propositions musicales avec un style qui lui est propre.
Né en 2016, Thalia réunit 6 musiciens aux tempéraments différents autour de leur amour pour la musique. Les idées fusent et chacun exprime son enthousiasme à travers un répertoire nourri de musiques du monde. Entre reprises et arrangements , ils vous font voyager et découvrir les folklores irlandais, celtiques, yiddish, sud américains ou orientaux auxquels se mêlent quelques standards de la chanson qui réjouiront le public de nos contrées.
En somme, un périple entre douceur et exaltation… Un tour du monde instrumental varié…
Camille, premier violon, facétieuse et dynamique
Bernard, second violon au charme discret et mesuré
Gaëlle, flûtiste romantique aux envolées lyriques
François, accordéoniste souriant, au répertoire varié
Monique, guitariste rêveuse et exigeante
Martine, percussionniste et présentatrice enjouée .
12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr
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English :
L’événement Concert avec l’ensemble Thalia Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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