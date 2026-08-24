Concert Avec Tomorow Plancher Des Vaches Agen
vendredi 16 octobre 2026 · Plancher Des Vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Concert Avec Tomorow
Plancher Des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:45:00
fin : 2026-10-16 23:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Tomorrow, c’est du son comme on l’aime du gros, du bon son !
Avec Thomas au chant, accompagné de David et Stéphane, le groupe revisite avec énergie les grands tubes Rock-Pop pour une soirée qui s’annonce explosive.
Tomorrow, c’est du son comme on l’aime du gros, du bon son !
Avec Thomas au chant, accompagné de David et Stéphane, le groupe revisite avec énergie les grands tubes Rock-Pop pour une soirée qui s’annonce explosive.
Des morceaux incontournables, du rythme, de l’énergie et une bonne dose de rock Tomorrow est bien décidé à faire vibrer… et même trembler le Plancher des Vaches !
Préparez-vous à chanter, bouger et profiter d’un concert placé sous le signe du gros son et du plaisir live. .
Plancher Des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
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English : Concert Avec Tomorow
Tomorrow is the kind of music we love: big, great sounds!
With Thomas on vocals, backed by David and Stéphane, the band energetically reimagines classic rock-pop hits for a night that promises to be explosive.
L’événement Concert Avec Tomorow Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
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