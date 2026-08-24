Concert Avec Tomorow Plancher Des Vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Concert Avec Tomorow

Plancher Des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:45:00

fin : 2026-10-16 23:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Tomorrow, c’est du son comme on l’aime du gros, du bon son !

Avec Thomas au chant, accompagné de David et Stéphane, le groupe revisite avec énergie les grands tubes Rock-Pop pour une soirée qui s’annonce explosive.

Tomorrow, c’est du son comme on l’aime du gros, du bon son !

Avec Thomas au chant, accompagné de David et Stéphane, le groupe revisite avec énergie les grands tubes Rock-Pop pour une soirée qui s’annonce explosive.

Des morceaux incontournables, du rythme, de l’énergie et une bonne dose de rock Tomorrow est bien décidé à faire vibrer… et même trembler le Plancher des Vaches !

Préparez-vous à chanter, bouger et profiter d’un concert placé sous le signe du gros son et du plaisir live. .

Plancher Des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Concert Avec Tomorow

Tomorrow is the kind of music we love: big, great sounds!

With Thomas on vocals, backed by David and Stéphane, the band energetically reimagines classic rock-pop hits for a night that promises to be explosive.

L’événement Concert Avec Tomorow Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen