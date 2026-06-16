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Concert avec Yannick Thierry | Prades Prades

Concert avec Yannick Thierry | Prades Prades samedi 25 juillet 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 43300 Prades

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Prades

Concert avec Yannick Thierry | Prades

le bourg Prades Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

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le bourg Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   prades.haut-allier@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert avec Yannick Thierry | Prades Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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