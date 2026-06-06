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AGENDA · Chalais

Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar Cloitre de l’Eglise Saint Martial Chalais

dimanche 2 août 2026 · Cloitre de l'Eglise Saint Martial · Chalais

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Cloitre de l'Eglise Saint Martial
Adresse
23 Rue du Château
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif

Chalais

Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar

Cloitre de l’Eglise Saint Martial 23 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Venez découvrir un concert Afro-Folk en provenance de Madagascar. Entrée libre et participation au chapeau.
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Cloitre de l’Eglise Saint Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine   metiers.art.16@gmail.com

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English : Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar

Come and enjoy an Afro-folk concert from Madagascar. Free entry, with a voluntary donation.

L’événement Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar Chalais a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sud Charente

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