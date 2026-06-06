Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar Cloitre de l’Eglise Saint Martial Chalais
dimanche 2 août 2026 · Cloitre de l'Eglise Saint Martial · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar
Cloitre de l’Eglise Saint Martial 23 Rue du Château Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir un concert Afro-Folk en provenance de Madagascar. Entrée libre et participation au chapeau.
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Cloitre de l’Eglise Saint Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine metiers.art.16@gmail.com
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English : Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar
Come and enjoy an Afro-folk concert from Madagascar. Free entry, with a voluntary donation.
L’événement Concert Babai Lugu musique Afro Folk de Madagascar Chalais a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Sud Charente
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