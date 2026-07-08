Concert Bad Game Stade Tropenas Montélimar
samedi 11 juillet 2026 · Stade Tropenas · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Concert Bad Game
Stade Tropenas 105 route de Marseille Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Trop longtemps qu’on n’est pas venus balancer du bon gros rock dans vos chastes oreilles !
On espère vous voir nombreux au stade Tropenas, sous le chapiteau, pour une soirée organisée par l’UMS Rugby.
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Stade Tropenas 105 route de Marseille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 93 86 65 secretariat@ums-rugby.fr
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English :
It’s been way too long since we’ve come to blast some good, hard rock into your innocent ears!
We hope to see lots of you at Tropenas Stadium, under the big top, for an evening organized by UMS Rugby.
L’événement Concert Bad Game Montélimar a été mis à jour le 2026-07-02 par Montélimar Tourisme Agglomération
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