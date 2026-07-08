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AGENDA · Montélimar

Concert Bad Game Stade Tropenas Montélimar

samedi 11 juillet 2026 · Stade Tropenas · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade Tropenas
Adresse
105 route de Marseille
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Montélimar

Concert Bad Game

Stade Tropenas 105 route de Marseille Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Trop longtemps qu’on n’est pas venus balancer du bon gros rock dans vos chastes oreilles !
On espère vous voir nombreux au stade Tropenas, sous le chapiteau, pour une soirée organisée par l’UMS Rugby.
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Stade Tropenas 105 route de Marseille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 93 86 65  secretariat@ums-rugby.fr

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English :

It’s been way too long since we’ve come to blast some good, hard rock into your innocent ears!
We hope to see lots of you at Tropenas Stadium, under the big top, for an evening organized by UMS Rugby.

L’événement Concert Bad Game Montélimar a été mis à jour le 2026-07-02 par Montélimar Tourisme Agglomération

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