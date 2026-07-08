Concert Bad Game Stade Tropenas Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Concert Bad Game

Stade Tropenas 105 route de Marseille Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Trop longtemps qu’on n’est pas venus balancer du bon gros rock dans vos chastes oreilles !

On espère vous voir nombreux au stade Tropenas, sous le chapiteau, pour une soirée organisée par l’UMS Rugby.

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Stade Tropenas 105 route de Marseille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 93 86 65 secretariat@ums-rugby.fr

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English :

It’s been way too long since we’ve come to blast some good, hard rock into your innocent ears!

We hope to see lots of you at Tropenas Stadium, under the big top, for an evening organized by UMS Rugby.

L’événement Concert Bad Game Montélimar a été mis à jour le 2026-07-02 par Montélimar Tourisme Agglomération