Let’s play, spécial mini jeux Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Let’s play, spécial mini jeux

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Tournoi de jeux vidéo autour d’une sélection de mini jeux !

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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Video game tournament featuring a selection of mini games!

L’événement Let’s play, spécial mini jeux Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération