Let’s play, spécial mini jeux Médiathèque intercommunale Montélimar
Let’s play, spécial mini jeux Médiathèque intercommunale Montélimar jeudi 9 juillet 2026.
Montélimar
Let’s play, spécial mini jeux
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Tournoi de jeux vidéo autour d’une sélection de mini jeux !
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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Video game tournament featuring a selection of mini games!
L’événement Let’s play, spécial mini jeux Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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