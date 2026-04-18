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Let’s play, spécial mini jeux Médiathèque intercommunale Montélimar

Let’s play, spécial mini jeux Médiathèque intercommunale Montélimar jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque intercommunale

Adresse : 16 Av. du Général de Gaulle

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Montélimar

Let’s play, spécial mini jeux

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Tournoi de jeux vidéo autour d’une sélection de mini jeux !
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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Video game tournament featuring a selection of mini games!

L’événement Let’s play, spécial mini jeux Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération

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