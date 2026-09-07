Concert Bad Saints, Donjon de Houdan, Houdan

Informations pratiques

Concert Bad Saints Samedi 10 octobre, 19h00 Donjon de Houdan Yvelines

Tarif adulte 15€, Tarif enfant 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:30:00+02:00

Bad Saints est un groupe de compos et reprises Blues et Rock.

Le groupe est composé de 4 musiciens des Yvelines qui se connaissent et jouent ensemble depuis des années dans divers groupes de blues, folk et rock comme Railroad Stomp, Fuzz, Red Rooster, ou Triple Dose.

Ces différents styles se retrouvent dans les compositions originales du groupe dont les textes en anglais et en français sont portés par des instrumentations intenses, chargées de blues.

Inspiré par Bob Dylan, Tom Waits, Bashung, Gary Clark, Jr Seasick Steeve, Doors, JJ Cale… Rien n’est tout à fait blanc ou noir… So, let the good times roll!

Donjon de Houdan 4, place de la Tour, 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-du-pays-houdanais/evenements/concert-bad-saints »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768714021 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ledonjondehoudan.fr »}]

Venez découvrir, le groupe Bad Saints, le samedi 10 octobre 2026 à 19h au Donjon de Houdan, pour une ambiance rock et blues. donjon houda

Bad Saints