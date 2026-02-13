Concert Balavoine, ma bataille Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Concert Balavoine, ma bataille
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L'Isle-d'Espagnac Charente
Tarif : 49 – 49 – 72 EUR
Début : 2026-12-02 20:00:00
Ce spectacle-hommage unique célèbre un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L'Isle-d'Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 66
This unique tribute show celebrates a rebellious, visionary and indomitable artist, bringing back to life the raw energy and pure emotion of Daniel Balavoine, supported by his former musicians.
