Concert Balavoine, ma bataille Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Concert Balavoine, ma bataille

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 49 – 49 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Ce spectacle-hommage unique célèbre un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens.

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60

English :

This unique tribute show celebrates a rebellious, visionary and indomitable artist, bringing back to life the raw energy and pure emotion of Daniel Balavoine, supported by his former musicians.

