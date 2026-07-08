Concert Balavoine Zénith du Grand Nancy Maxéville
mardi 17 novembre 2026 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Concert Balavoine
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 22:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Le spectacle Balavoine Ma Bataille est un hommage vibrant à Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition. Fort du succès de sa première tournée en 2026, le show repart sur les routes de France avec une nouvelle série de dates.
Détails des tarifs sur le site.Tout public
25.5 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
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English :
The show *Balavoine Ma Bataille* is a vibrant tribute to Daniel Balavoine, 40 years after his passing. Building on the success of its first tour in 2026, the show is hitting the road again across France with a new series of dates.
Ticket pricing details are available on the website.
L’événement Concert Balavoine Maxéville a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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