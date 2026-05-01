Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul Bar associatif Le Sonneur Montbron

Montbron

Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul

Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

CONCERT Barbara & Moustaki / Samedi 16 mai / 20H30 / au Sonneur

avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul

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Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 patrickhermouet@free.fr

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English :

CONCERT Barbara & Moustaki / Saturday, May 16 / 8:30 p.m. / at Le Sonneur

with Danielle CAZENABE and Yannick Astoul

L’événement Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul Montbron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord