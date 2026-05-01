Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul Bar associatif Le Sonneur Montbron
Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul Bar associatif Le Sonneur Montbron samedi 16 mai 2026.
Montbron
Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul
Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
CONCERT Barbara & Moustaki / Samedi 16 mai / 20H30 / au Sonneur
avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul
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Bar associatif Le Sonneur 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 patrickhermouet@free.fr
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English :
CONCERT Barbara & Moustaki / Saturday, May 16 / 8:30 p.m. / at Le Sonneur
with Danielle CAZENABE and Yannick Astoul
L’événement Concert Barbara & Moustaki avec Danielle CAZENABE et Yannick Astoul Montbron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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