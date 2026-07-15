Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Concert Bart Ryan Le Kiosque

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Originaire de Nashville (Tennessee), Bart Ryan est un auteur-compositeur-interprète à la voix soul envoûtante. Artiste complet, il écrit, produit et enregistre aussi bien pour lui-même que pour les autres.

Son univers musical a même trouvé sa place au cinéma dans des films comme The Descendants et Little Nicky. Ses productions ont remporté plusieurs prix avant qu’il ne s’installe à Nashville où il créé son studio et poursuit sa carrière avec succès aux États-Unis et en Europe. Aujourd’hui, il conquiert l’Europe avec son talent brut et son énergie scénique. Et bonne nouvelle, il pose prochainement ses valises à Jarville-la-Malgrange pour un concert exceptionnel !

Réservation en ligne.Tout public

9 .

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A native of Nashville, Tennessee, Bart Ryan is a singer-songwriter with a captivating soulful voice. A versatile artist, he writes, produces, and records both for himself and for others.

His music has even found its way into films such as *The Descendants* and *Little Nicky*. His productions have won several awards before he settled in Nashville, where he set up his studio and continues to enjoy a successful career in the United States and Europe.%Today, he’s taking Europe by storm with his raw talent and stage energy. And here’s some good news: he’ll soon be stopping in Jarville-la-Malgrange for a special concert!

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L’événement Concert Bart Ryan Le Kiosque Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY