Concert Belinda Davids Rue aux Arènes Metz
Concert Belinda Davids Rue aux Arènes Metz samedi 21 novembre 2026.
Concert Belinda Davids
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Venez revivre le spectacle d’une autre icone mondiale, la reine de la soul et du RnB Whitney Houston !
La diva sera réincarnée à l’occasion d’un concert unique en France par la chanteuse Belinda Davids qui est l’une des seules chanteuses contemporaines à posséder une tessiture de 4 octaves nécessaires pour interpréter les chansons de Whitney Houston.Tout public
.
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and relive the performance of another global icon, the queen of soul and RnB: Whitney Houston!
The diva will be reincarnated in a unique concert in France by singer Belinda Davids, one of the few contemporary singers to possess the 4 octave range needed to interpret Whitney Houston’s songs.
L’événement Concert Belinda Davids Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ