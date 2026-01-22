Concert Belinda Davids

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Venez revivre le spectacle d’une autre icone mondiale, la reine de la soul et du RnB Whitney Houston !

La diva sera réincarnée à l’occasion d’un concert unique en France par la chanteuse Belinda Davids qui est l’une des seules chanteuses contemporaines à posséder une tessiture de 4 octaves nécessaires pour interpréter les chansons de Whitney Houston.Tout public

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

Come and relive the performance of another global icon, the queen of soul and RnB: Whitney Houston!

The diva will be reincarnated in a unique concert in France by singer Belinda Davids, one of the few contemporary singers to possess the 4 octave range needed to interpret Whitney Houston’s songs.

