Concert Ben Toury Yutz
vendredi 21 mai 2027 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Concert Ben Toury
2 Rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Les concerts Rhythm’ and Blues de Ben Toury s’apparentent à des show mêlant virtuosité, énergie et émotion.
Ben Toury, c’est le Jerry Lee Lewis français. Chanteur, pianiste, harmoniciste, il joue et compose sur scène en autodidacte depuis l’âge
de 11 ans et totalise déjà 23 années de carrière.
Musicien de scène ultra énergique et efficace, ses mains fusent sur le piano à une vitesse folle avec une puissance impressionnante.
Son jeu de pianiste et sa voix de crooner (H. Connick Jr) enflamment tous les lieux où il se produit.
Les shows de la Ben Toury Corporation rencontrent l’intérêt et soulèvent l’enthousiasme du public toujours plus nombreux.Tout public
11 .
2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr
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English :
Ben Toury’s Rhythm & Blues concerts are shows that blend virtuosity, energy, and emotion.
Ben Toury is the French Jerry Lee Lewis. A singer, pianist, and harmonica player, he has been performing and composing on stage as a self-taught artist since the
age of 11 and already has a 23-year career under his belt.
An ultra-energetic and dynamic live performer, his hands fly across the piano at breakneck speed with impressive power.
His piano playing and his crooner’s voice (à la H. Connick Jr.) set every venue he performs in ablaze.
The Ben Toury Corporation’s shows are drawing interest and generating enthusiasm among an ever-growing audience.
L’événement Concert Ben Toury Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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