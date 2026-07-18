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Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

samedi 23 janvier 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges

Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Georges Sadoul
Adresse
26/28 Quai Sadi-Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
20 Tarif réduit

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23 21:40:00

Date(s) :
2027-01-23

Bénabar a su s’imposer comme l’un des artistes les plus populaires et les plus appréciés de la chanson française grâce à un talent rare celui de sublimer le banal pour en faire de la poésie.Tout public
20  .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Bénabar has established himself as one of the most popular and beloved artists in French music thanks to a rare talent: the ability to transform the ordinary into poetry.

L’événement Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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