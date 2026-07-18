Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
samedi 23 janvier 2027 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23 21:40:00
Date(s) :
2027-01-23
Bénabar a su s’imposer comme l’un des artistes les plus populaires et les plus appréciés de la chanson française grâce à un talent rare celui de sublimer le banal pour en faire de la poésie.Tout public
20 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Bénabar has established himself as one of the most popular and beloved artists in French music thanks to a rare talent: the ability to transform the ordinary into poetry.
L’événement Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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