Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23 21:40:00

Date(s) :

2027-01-23

Bénabar a su s’imposer comme l’un des artistes les plus populaires et les plus appréciés de la chanson française grâce à un talent rare celui de sublimer le banal pour en faire de la poésie.Tout public

20 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Bénabar has established himself as one of the most popular and beloved artists in French music thanks to a rare talent: the ability to transform the ordinary into poetry.

L’événement Concert Bénabar ‘Le soleil des absents’ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES