Concert Benjamin Biolay Salle Hermione Saint-Brieuc vendredi 9 octobre 2026.
Salle Hermione Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
2026-10-09
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique. .
Salle Hermione Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
