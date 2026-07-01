Concert Beresko au château Saint-Izaire
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Izaire
Informations pratiques
Saint-Izaire
Concert Beresko au château
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Concert et repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Beresko au château de Saint Izaire!
Un régal pour vos oreilles et vos papilles.
Un dîner basque prolonge le plaisir des chants basque que revisite ce duo de voix colorées.
Pensez à réserver. 30 .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16
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English :
Beresko at the Château de Saint-Izaire!
L’événement Concert Beresko au château Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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