Informations pratiques

Saint-Izaire

Concert Beresko au château

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Concert et repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Beresko au château de Saint Izaire!

Un régal pour vos oreilles et vos papilles.

Un dîner basque prolonge le plaisir des chants basque que revisite ce duo de voix colorées.

Pensez à réserver. 30 .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

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English :

Beresko at the Château de Saint-Izaire!

L’événement Concert Beresko au château Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)