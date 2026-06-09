Concert Bergèræs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Concert Bergèræs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur samedi 19 septembre 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Concert Bergèræs
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Et si les bergères des chansons d’autrefois étaient bien plus libres qu’on ne l’imagine ?
Bergèræs est une création musicale, entre chant à capella et chant accompagné, qui cherche, à travers le répertoire du Massif central et des Pyrénées, à déconstruire l’image de la bergère pour célébrer des femmes libres, solides et à l’écoute de leurs désirs…
En faisant dialoguer des personnages d’autrefois avec les réalités des bergères d’aujourd’hui, engagées dans une agriculture paysanne respectueuse du vivant. Ce concert célèbre la liberté féminine, entre tradition et création contemporaine, il met en lumière des figures de femmes résolument actuelles.
> Tout public.
> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38
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English :
What if the shepherdesses in the songs of yesteryear were much freer than we imagine?
Bergèræs is a musical creation, between a capella and accompanied singing, which seeks, through the repertoire of the Massif Central and the Pyrenees, to deconstruct the image of the shepherdess to celebrate women who are free, strong and in tune with their desires…
By bringing together the characters of yesteryear with the realities of today?s shepherdesses, committed to peasant farming that respects the living world. This concert celebrates feminine freedom, between tradition and contemporary creation, highlighting resolutely contemporary female figures.
L’événement Concert Bergèræs Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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