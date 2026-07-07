Concert Between Years V and B Vernon Saint-Marcel

Informations pratiques

Saint-Marcel

Concert Between Years

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée 100 % musique live vous attend ! Venez vibrer et danser au rythme du groupe Between Years pour un concert exclusif en plein air. .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

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English : Concert Between Years

L’événement Concert Between Years Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération