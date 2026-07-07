Concert Between Years V and B Vernon Saint-Marcel
samedi 11 juillet 2026 · V and B Vernon · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Concert Between Years
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une soirée 100 % musique live vous attend ! Venez vibrer et danser au rythme du groupe Between Years pour un concert exclusif en plein air. .
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
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English : Concert Between Years
L’événement Concert Between Years Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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