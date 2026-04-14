Concert : Bianca Costa, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Concert : Bianca Costa Jeudi 29 octobre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

23,80€ – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:00:00+01:00

Bianca Costa, artiste montante du paysage musical français, qui cumule près de 50M de streams dans le monde dévoile la sortie de son premier album “GRINGA”. Après Ounana, titre choisi pour FIFA 23 ainsi que des collaborations avec des figures majeures de la scène internationale et française (Sia, Major Lazer, Fally Ipupa, Mc Pedrinho, Soso Maness etc), Bianca Costa propose un album à son image, mêlant habilement sonorités urbaines et influences pop, dans une fusion musicale unique qui signe son identité.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/lang/2819-bianca-costa.html »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Après la sortie de son dernier album « Gringa », Bianca Costa, artiste montante du paysage musical français, part en tournée.