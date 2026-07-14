Informations pratiques

Yutz

Concert Big FRoB’Z

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Etabli au cœur de la Lorraine, Big FRoB’Z y fait briller les couleurs cuivrées de son septet dans une musique moderne, actuelle, audacieuse et originale. Par un subtil équilibre entre Funk, Rock & Blues, Big FRoB’Z, à travers ses compositions et ses arrangements originaux, vous transporte de fait dans des univers sonores variés et inspirants.

En quelques mots, Big FRoB’Z, c’est le mini Big Band de Funk Rock & Blues du Grand Est.Tout public

11 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Based in the heart of Lorraine, Big FRoB?Z brings the coppery hues of its septet to life through modern, contemporary, bold, and original music. With a subtle balance of funk, rock, and blues, Big FRoB?Z, through its original compositions and arrangements, truly transports you to diverse and inspiring soundscapes.

In a nutshell, Big FRoB?Z is the mini Funk, Rock, and Blues Big Band of the Grand Est region.

L’événement Concert Big FRoB’Z Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME