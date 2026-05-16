CONCERT BIG PHEEL RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze
CONCERT BIG PHEEL RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 8 août 2026.
Sorèze
CONCERT BIG PHEEL
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Ca va bouger à la Terrasse !
Big Pheel pose ses amplis à La Terrasse ! Figure incontournable de la scène toulousaine avec plus de 120 concerts par an, Big Pheel et son crew enflamment la soirée avec un mix de pop rock, soul et swing festif.
Ambiance participative garantie — chantez, dansez, vibrez au bord du lac.
Samedi 8 août de 20h à 22h. .
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!
L’événement CONCERT BIG PHEEL Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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