Concert Big Special + Bass Drum Of Death + Meryl Streek + The 113 + Gans + Oonagh Haines + Basic Partner + Fragile La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Big Special + Bass Drum Of Death + Meryl Streek + The 113 + Gans + Oonagh Haines + Basic Partner + Fragile

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Duo explosif de Birmingham, dompteur de mots et de percussions, Joe et Callum de BIG SPECIAL pioche dans le meilleur du blues, du funk, du rap et du punk !

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

An explosive duo from Birmingham—masters of words and percussion—Joe and Callum of BIG SPECIAL draw on the best of blues, funk, rap, and punk!

L’événement Concert Big Special + Bass Drum Of Death + Meryl Streek + The 113 + Gans + Oonagh Haines + Basic Partner + Fragile La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle