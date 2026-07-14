Concert Big Special + Bass Drum Of Death + Meryl Streek + The 113 + Gans + Oonagh Haines + Basic Partner + Fragile La Sirène La Rochelle
vendredi 23 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Big Special + Bass Drum Of Death + Meryl Streek + The 113 + Gans + Oonagh Haines + Basic Partner + Fragile
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Duo explosif de Birmingham, dompteur de mots et de percussions, Joe et Callum de BIG SPECIAL pioche dans le meilleur du blues, du funk, du rap et du punk !
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
An explosive duo from Birmingham—masters of words and percussion—Joe and Callum of BIG SPECIAL draw on the best of blues, funk, rap, and punk!
L’événement Concert Big Special + Bass Drum Of Death + Meryl Streek + The 113 + Gans + Oonagh Haines + Basic Partner + Fragile La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle
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