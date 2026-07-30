CONCERT Black Market Karma Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Black Market Karma

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

MER. 7 OCTOBRE 2026

20:00

Black Market Karma (Rock Psyché | UK)

Black Market Karma est un groupe néo-psychédélique originaire du Royaume-Uni. Leur son est dense et coloré, ancré dans la guitare et la pop des années 60, enrichi de couches de psychédélisme des années 90, de sonorités saturées et de grooves nonchalants. Ils ont intégré des éléments de folk, de blues, d’électronica Lo-Fi, de rythmes influencés par le hip-hop et de musique traditionnelle indienne.

Originaires de Londres et désormais installés sur la côte sud de l’Angleterre, le groupe compte 11 albums à son actif, tous écrits et entièrement autoproduits par Stan Belton, leader du groupe et multi-instrumentiste. Ils sont reconnus et respectés dans le milieu du rock psychédélique contemporain, ayant tourné avec The Black Angels et The Warlocks, et collaboré avec Sonic Boom (ex-Spacemen 3), The Telescopes, Tess Parks et The Underground Youth.

MER. 7 OCTOBRE 2026

20:00

Black Market Karma (Rock Psyché | UK)

Black Market Karma est un groupe néo-psychédélique originaire du Royaume-Uni. Leur son est dense et coloré, ancré dans la guitare et la pop des années 60, enrichi de couches de psychédélisme des années 90, de sonorités saturées et de grooves nonchalants. Ils ont intégré des éléments de folk, de blues, d’électronica Lo-Fi, de rythmes influencés par le hip-hop et de musique traditionnelle indienne.

Originaires de Londres et désormais installés sur la côte sud de l’Angleterre, le groupe compte 11 albums à son actif, tous écrits et entièrement autoproduits par Stan Belton, leader du groupe et multi-instrumentiste. Ils sont reconnus et respectés dans le milieu du rock psychédélique contemporain, ayant tourné avec The Black Angels et The Warlocks, et collaboré avec Sonic Boom (ex-Spacemen 3), The Telescopes, Tess Parks et The Underground Youth. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

WED., OCTOBER 7, 2026

8:00 p.m.

Black Market Karma (Psychedelic Rock | UK)

Black Market Karma is a neo-psychedelic band from the United Kingdom. Their sound is rich and colorful, rooted in 1960s guitar rock and pop, enriched with layers of 1990s psychedelia, distorted sounds, and laid-back grooves. They have incorporated elements of folk, blues, lo-fi electronica, hip-hop-influenced rhythms, and traditional Indian music.

Originally from London and now based on the south coast of England, the band has 11 albums to its credit, all written and entirely self-produced by Stan Belton, the band’s leader and multi-instrumentalist. They are recognized and respected in the contemporary psychedelic rock scene, having toured with The Black Angels and The Warlocks, and collaborated with Sonic Boom (formerly of Spacemen 3), The Telescopes, Tess Parks, and The Underground Youth.

L’événement CONCERT Black Market Karma Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS